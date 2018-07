ITAITUBA: Acidente gravíssimo deixa vitima fatal na Transamazônica

Na manhã dessa sexta-feira, 06, um gravíssimo acidente na Rodovia Transamazônica deixou uma vítima fatal.

O acidente aconteceu em frente a uma distribuidora localizada no trecho da Rodovia conhecido como Curva da Morte e envolveu um caminhão tanque e uma bicicleta

A mulher que estava conduzindo a bicicleta teve a cabeça esmagada e morreu na hora.

No local do acidente, muitos curiosos aglomeraram-se. O maior Índice de acidentes tem sido ai nesse trecho e há muitos anos a PRF não mais fiscaliza o perímetro urbano cortado pela Rodovia Federal.

