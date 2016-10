Itaituba-Assaltantes atiram em PMs na BR-163 no distrito de miritituba e levam a pior.

Por volta das 22h:00min da noite desta quinta feira, 06, a Policia Militar do Distrito de Miritituba, ao comando da Sgt. Cristina foi procurado por duas jovens, que relataram que foram assaltadas por dois homens que estavam em uma moto bros e armados, eles levaram a moto pop-100 que elas estavam usando.

Após receber a informação, os militares começaram a procurar a dupla de assaltantes, que estariam fugindo pela BR-163, sentido Trairão. Os militares foram atrás, e perceberam que eles entraram na vicinal norte sul no km 11, já há uns 10 km na vicinal, os militares avistaram as duas motos, a pop-100 roubada e a bros dos assaltantes. Seguiram a dupla ate a saída da BR-163, foi quando a policia deu voz de prisão aos ocupantes das motos, que ao invés de parar atiraram contra os militares, que por sua vez não tiveram alternativas a não revidar, os dois foram baleados, com a devida cautela foi feita a aproximação, foi confirmado o

boleamento, os dois ainda foram socorridos pelos PMS, mas não resistiram e morreram pouco tempo depois.

Militares do km 30 também participaram da ocorrência em apoio aos colegas de miritituba. As motos e as armas foram apresentadas na 19ª Seccional Urbana de Policia Civil para os procedimentos legais. Segundo informações a dupla é do município de Trairão e veio ao distrito para cometer o assalto. Um dos elementos foi identificado por Raman Lima e Lima de 19 anos, o outro ainda não foi identificado, ainda hoje maiores informações. GU- Miritituba: Sgt. Cristina; Sgt. Rildo e Cb. Nabir. GU- KM-30: Sgt. Edene; Sgt. Adalto; Cbs. Cledisomar e Franciudes

Fonte: Junior Ribeiro

Fotos: Marinaldo Silva e PM

