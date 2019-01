Itaituba – Buscas por desaparecidos em naufrágio de balsa no rio Tapajós chegam ao terceiro dia

Balsa ficou virada após naufrágio no domingo (20). — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Balsa que levava maquinários e passageiros naufragou no domingo (10). Equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas na área.

Chega ao terceiro dia as buscas pelas três pessoas que desapareceram domingo (20) após o naufrágio de uma balsa no rio Tapajós, em Itaituba, sudeste do Pará. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mesmo dia. O corpo de uma mulher vítima do acidente foi encontrado.

De acordo com informações do Grupamento Bombeiro Militar de Itaituba, o naufrágio aconteceu por volta de 12h30 de domingo (20). A embarcação, tipo “ferry boat” transportava um trator e outros maquinários usados em um garimpo.

As buscas contam ainda com a participação de mergulhadores do quartel dos bombeiros de Santarém, uma lancha e tripulantes do Exército com sede em Itaituba e agentes da Polícia Civil. A área das buscas fica distante cerca de uma hora e meia da sede do município.

As causas do naufrágio ainda estão sendo investigadas.

