Itaituba-Criança morre afogada em balneário

O fato lamentável aconteceu na tarde deste domingo, 26, quando uma criança de aproximadamente 08 anos morreu afogada em um balneário da cidade.

Segundo informações a criança foi levada ao local pelos familiares. Foi banhar e acabou se afogando. Nenhum dos responsáveis pela criança viu na hora do afogamento, mas banhistas que estavam no local perceberam e retiraram a criança rapidamente da água, tentaram reanimar, mas não conseguiram.

O corpo de bombeiros foi chamado, os militares chegaram rapidamente ao local, realizaram todos os procedimentos necessários que se aplica nessa situação, mas sem sucesso, e a criança foi dada como morta. Todos que estavam no local ficaram bastante chocados com a morte do garoto, a mãe caiu em desespero, porem nada mais podia ser feito. O corpo foi levado pelo IML para os procedimentos legais.

A morte da criança abriu uma grande discussão. De quem é a culpa? Dos pais que não cuidaram do filho, não vigiaram como deveriam vigiar? Do responsável pelo Balneário que não mantinha no local nenhum guarda vida? São perguntas muitos difíceis de responder, mas de fato a morte aconteceu por um conjunto de erros. Essa morte poderia ter sido evitada se os pais tivessem cuidado melhor do filho ou no local tivesse um guarda vida para evitar esse tipo de ocorrência.

