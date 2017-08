Itaituba e Municípios na região ficam sem energia após queda de torre de transmissão da Celpa

Através de nota, a Celpa pediu a compreensão da população e informou que equipes já estão percorrendo a região pra iniciar o restabelecimento do serviço o mais breve possível. (Com informações DOL) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Os município de Rurópolis, Itaituba, incluindo os distritos de Campo Verde e Miritituba, Trairão até a comunidade do Aruri, além de parte de Aveiro, no sudoeste paraense, estão sem o fornecimento de energia elétrica desde a tarde desta segunda-feira (07).

