Itaituba: Homem e morto com um tiro dentro de sua propria casa

Ontem aproximadamente 21:00 horas da noite do 1 de setembro de 2016, quinta feira homem e morto dentro de sua própria casa.

Miguel Felix Pereira de 51 anos e encontrado morto dentro da sua própria casa, ainda não se sabe quem e porque desse crime, a Polícia foi acionada para essa ocorrência na 9° rua do bairro Jardim das Araras entre a são José e Raimundo Preto, na hora do homicídio se encontrava na casa 3 pessoas na verdade filhos onde vão passar por um exame de pólvora combusta, solicitado pela família da vítima. Polícia segue a linha latrocínio, mais sei que tudo será desvendado pois a Polícia vem fazendo um bom trabalho em nossa cidade.

Miguel foi encontrado morto no sofá da sala da sua própria casa, ainda estava com a televisão ligada, o quarto do casal e de um dos filhos revirado, Miguel levou um tiro na região da nuca, foi acionado a Polícia que encontrou o homem ja sem vida, acionado o CPC Renato Chaves para fazer a remoção do corpo.

Fonte: Diego Gama Noticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...