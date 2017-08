Itaituba-Homem foi encontrado morto nas águas do rio Tapajós

A policia está trabalhando para identificar a vítima e as causas da morte.

O corpo de um homem com idade entre 25 e 30 anos foi encontrado na tarde desta segunda feira (28), sem roupas boiando nas águas do rio tapajós próximo a REICON.

A polícia militar foi acionada e com ajuda de populares fez a remoção do corpo até a margem do rio, a principal suspeita é que a vítima tenha se afogado.



Um comerciante do bairro Jardim Tapajós contou a nossa equipe de reportagem que na tarde de domingo viu o homem andando pela estrada do BIS, e aparentava estar alcoolizado.



A polícia civil e o corpo de bombeiros também foram acionados, segundo o delegado do plantão é preciso que os parentes procurem a delegacia de polícia para que seja feito a identificação da vítima e ajudar a esclarecer o que aconteceu.



O corpo foi removido pelo instituto médico legal para os procedimentos necessário, a principal suspeita é de afogamento.

Fonte: plantao24horasnews

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...