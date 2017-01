Itaituba: Homens fortemente armados são presos pela PM

Na noite desta terça feira, 24, a policia militar em uma ronda de rotina pela cidade realizou uma abordagem em um veiculo com 05 homens.

Após a revista nos ocupantes do veículo os militares foram realizaram uma revista no veiculo, onde foram encontradas várias armas: Um revolver calibre 38 com 05 munições intactas; Uma espingarda calibre 20; Um fuzil calibre 566 e uma submetralhadora búlgara, totalizando 04 armas com 64 munições. Os homens e armas foram levados pela delegacia de policia para os procedimentos legais. Ainda hoje mais informações. Um ainda não foi fotografado.

Fonte: Junior Ribeiro.

