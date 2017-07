Itaituba: mais um carro colide contra residência.

Na noite deste domingo (23) por volta das 23h:40min. Um carro de passeio, da marca Volkswagen modelo Fox, colidiu com uma residência localizada na travessa São José entre 11ª e 12ª rua, Bela Vista. Segundo informações de internautas que presenciaram o acontecido, o motorista estava alcoolizado e em alta velocidade sentido cidade alta, quando perdeu o contro do veículo que deu um giro e acertou em cheio na residência.

Testemunhas ainda afirmam que o motorista ao perceber que foi errado evadiu-se do local, primeiro teria tentado pegar um moto-taxi que não parou, em seguida saiu a pé. Pouco tempo depois o motorista teria voltado ao local com o verdadeiro dono do veículo, neste momento a polícia já estava no local. Ainda de acordo com testemunhas, uma das justificativas do condutor do veículo foi que o mesmo estava sendo perseguido por um bandido.

Tanto o condutor como o proprietário do veículo foram conduzidos a delegacia de polícia de Itaituba para prestar esclarecimentos.

Fonte: Portal Giro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...