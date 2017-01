ITAITUBA-PA UM HOMICÍDIO FOI REGISTRADO NO GARIMPO SÃO DOMINGO NA NOITE DESTE DOMINGO

Foi registrado mais um homicídio na região Garimpeira desta vez no Garimpo São Domingo.

A vítima foi Sidney dos Santos Silva, de 35 anos de idade, natural de Campo Alegre, município de Aveiro, que na noite deste Domingo (15), por volta das 19h30min, segundo informações a vítima estava bebendo e teve uma discussão com o acusado conhecido como “Coruja”, que de posse de arma branca tipo facão, desferiu contra a vítima na altura do peito, que veio a óbito no local.

Ainda de acordo com informações o acusado empreendeu fuga com destino ignorado, porém a polícia militar encontra-se nas buscas juntamente com a polícia civil.



Fonte: http://facebook.com/plantao24horasnews

