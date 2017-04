Itaituba- Pai covarde agrediu o filho de 3 anos de idade, e vai parar na delegacia de policia civil.

De acordo com informações repassadas a nossa equipe de reportagem foi de que o Reully José de 29 anos de idade deu dois tapas na boca do seu filho de 3 anos de idade.

Na noite desta terça-feira (04), A GUPM ao comando do Sargento Soares e seus auxiliares Cabo Garcia e Soldado Melo foram acionados para atender uma ocorrência na terceira rua do bairro bela vista.

