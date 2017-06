Itaituba: Pai é preso pela PM em Moraes Almeida após usar corda para bater no filho de 12 anos.

Raidglan Pereira de Sousa, de 48 anos, foi preso pela Policia Militar nesta terça feira, 13 de Junho, no Distrito de Moraes Almeida, há cerca de 400 km de Itaituba, por lesão corporal em seu filho menor de 12 anos, nas costas do menor ficaram as marcas da surra que levou do pai com uma corda e um cipó.

Informações apuradas pelo Blog do Junior Ribeiro. Foi de que, as agressões aconteceram por volta das 19hs00min de terça feira, 13, no Distrito de Moraes Almeida, em uma propriedade há 20 km. Nossa reportagem conversou com o menor na 19ª Seccional, e ele relatou a causa das agressões. Segundo ele, o pai pediu para que ele cavasse um buraco no chão com (20 cm) de profundidade para colocar um cano de 400 metros de cumprimento, pedido esse que foi recusado pelo menor de 12 anos. Furioso pela recusa do filho e por antecedentes de desobediência; Raidglan de posse de uma corda e um cipó de goiaba bateu no filho, lhe deixando marcas pelo corpo. Após a surra que levou, o menor pediu ajuda há um casal vizinho, que o levou ate ao (PPD) do Distrito, lá ele contou aos policiais do acontecido. Uma GU comandada pelo Sargento Claudenes foi ate a residência do pai do menor e o prendeu em flagrante por lesão corporal.

Nesta quarta feira, 14, Raidglan foi apresentado na 19ª Seccional de Policia Civil de Itaituba para os devido procedimentos legais. O conselho tutelar foi acionado e esta acompanhando o caso. Durante a noite de quarta feira, o menor foi levado à instituição de acolhimento do município, porque, o mesmo não tem parentes em Itaituba. Segundo a conselheira tutelar Alrenice Santos o caso será comunicado nesta quinta feira, 15, ao Ministério Publico Estadual e ao Juiz da comarca de Itaituba.

Raidglan contou em seu depoimento a Policia Civil, que seu filho menor de 12 anos de idade é problemático. Sábado, 10 de Junho, ele pegou sem permissão sua moto uma Honda Fan e sumiu com a mesma, deixou a moto abandonada antes do Distrito de Moraes Almeida sem o banco da moto. E que ele só retornou para a sua casa apenas na terça feira, 13. Quando o filho retornou; Raidgla disse que não bateu no mesmo, bateu quando ele se recusou a cavar um buraco para colocar um cano, disse que foi um momento de raiva pelas sequentes desobedecias do filho, que da muito trabalho. O pai relatou ainda que ele estava furtando na comunidade Alvorada, que inclusive teve que se mudar para uma propriedade distante 20 km da cede do distrito, porque seu filho estava sendo ameaçado de morte por sua vitimas. Disse ainda que o menor passou andar com elementos que são envolvidos com drogas no distrito, e que, quando a mãe soube do que o filho andava fazendo sofreu um (AVC), ate hoje anda doente.

