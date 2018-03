Itaituba -‘Piroca’ sai de rota

Geovane Sousa Costa, 26 anos, conhecido por “Piroca”, foi preso por volta das 19 horas de sexta-feira (9), em Itaituba, sudoeste do Pará.

Ele foi encontrado por militares do grupo tático operacional do município, na 6ª rua do bairro da Floresta. De acordo com os policiais, ele é considerado de alta periculosidade.

‘Piroca’ estava armado e teria tentado jogar a arma 9 mm antes da abordagem policial.

Ele estava sendo procurado por ser acusado de assaltos na cidade.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...