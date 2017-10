Itaituba-Polícia Civil ouve depoimentos sobre queda de avião que matou 5 pessoas

O delegado Vicente Gomes, da delegacia de Itaituba, começou ouvir nesta quarta-feira (25), os depoimentos sobre a queda do avião, no último domingo (22), que deixou cinco pessoas mortas.

De acordo com informações da Polícia Civil, a primeira pessoa a ser ouvida foi o gerente da empresa Ouro e Prata, que não teve o nome divulgado, que era dona da aeronave. Ele disse que o piloto Diego Patrick Alves Resende, de 21 anos, não era funcionário da empresa e sim contratado. Em depoimento ele afirmou ainda que o piloto não estava autorizado a fazer as manobras.

O delegado Vicente Gomes irá ouvir, nos próximos dias, outras testemunhas, entre elas, as pessoas que do controle de voo para saber se Diego Resende tinha a autorização.

Além do piloto morreu ainda no acidente, Weverton Marinho Pereira, de 41 anos, co-piloto da aeronave; e as passageiras Josenilde Silva Oliveira, de 32 anos; Belania Dantas Marinho, de 43 anos; e Rosalina Metilde Santos Werlan, de 45 anos. Segundo o inquérito policial, as três mulheres estavam de carona na aeronave, que realizava um voo de acrobacias aéreas em um evento para celebrar o Dia do Aviador, comemorado nesta segunda-feira (23).

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...