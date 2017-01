Itaituba-Policia militar prende envolvidos na morte taxista

Em uma operação realizada na manhã desta quinta feira, 05, pelos militares do reservado; VTRs das guarnições ostensivas e Grupo Tático Operacional sob o comando do Major Pedro do 15º BPM, vários elementos foram presos por envolvimento na morte do taxista Raposo.

O taxista “Raposo” foi morto na noite desta quarta feira, 04, por volta das 21hs com um tiro no peito nas proximidades da Escola Djalma Serique. Ele teria reagido a um assalto e foi morto. Relatos de testemunhas dão conta que o mesmo estava sentado em um local onde vende churrasco, quando os elementos “De Manaus” que estava armado com um revolver e “Jacó” que pilotava a moto chegaram ao local. “De Manaus” anunciou o assalto e pediu o celular do taxista, mas “Raposo” se negou a dar o celular e ainda foi pra cima do assaltante que atirou no peito da vitima que veio a óbito ainda no local.

Rapidamente começaram os trabalhos para prender os elementos. Militares do reservado foram acionados e “caíram em campo”. De outro lado o delegado Djalma Pereira e o IPC Anderson conversam com as testemunhas e faziam diligencias em buscas dos assaltantes. Depois de um intenso trabalho de investigações uma operação foi realizada na manhã desta quinta feira, 05, e todos os envolvidos na morte do taxista foram presos. Segundo informações repassadas pela policia na quadrilha cada um tinha uma função.

“De Manaus”: Era um dos executores dos assaltos na cidade. É tido como um elemento perigoso. Ele foi o autor do tiro que matou o taxista. Segundo a Policia ele também seria o autor de um tiro que matou um professor na 10ª Rau com a São José no ano passado, também já tem varias passagens pela policia.

“De Manaus”

“Jacó”: É encarregado de pilotar a moto para a realização dos assaltos. Enquanto “De Manaus” executa os assaltos, ele escolhe as vitimas para abordagem e fica de prontidão para a fuga. “Jacó” esta foragido, mas pode ser preso a qualquer momento.

“Jacó”

“Jairo”: É o responsável para providenciar o transporte para

a realização dos assaltos. Segundo a policia ele recebe celulares como pagamento, assim fazendo parte diretamente do bando, sendo uma peça importante.

Dalberg: É o responsável para arrumar a arma para os assaltos, e também tem grande poder de persuasão em cima dos executores. Segundo a policia ele manda os elementos realizarem os assaltos.

Janaína: A policia a idênticou como sendo a responsável de guardar as armas, além de receber todos em sua casa, a mesma tinha um vinculo muito grande com todos.

Segundo a policia esses são os envolvidos na morte do taxista diretamente e indiretamente. Outros elementos também foram presos sob acusação de assaltos na cidade.

