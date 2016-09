Itaituba/Pa: Acusados de latrocínio na Transgarimpeira são presos pela polícia militar

Foram apresentados no final da tarde desta terça-feira, 27, os indivíduos Ricardo Alves da Silva e Ademir dos Santos Miguel, que são acusados de latrocínio, em uma propriedade na Transgarimpeira e mais dois indivíduos, que são acusados de realizar vários assaltos na região de Moraes de Almeida.

Os quatros foram presos hoje (27), por uma guarnição da Policia Militar e com apoio do Serviço Reservado, no distrito de Miritituba. Os dois e mais um foragido conhecido por índio, são acusados de assaltar e em seguida assassinar o senhor Renato Marcos dos Santos, no KM 108 da Transagarimpeira, sentido Crepurizão. Segundo informações do comandante do Destacamento de Crepurizinho, Sgt. Bastos, os acusados, teriam entrado na propriedade da vitima, na noite da ultima sexta-feira, quando o mesmo foi desligar o motor de luz e foi abordado pelos indivíduos.

No ato da apresentação, estava presente a esposa da vitima e um filho. A esposa da vitima, que estava no momento do crime, reconheceu os dois, que teriam realizado o assalto seguido de morte. No momento da apresentação pelo Sgt. Bastos, responsável pela prisão dos acusados, compareceu o senhor Ubirajara Filadélfio, que também foi vitima dos acusados. Segundo o senhor Ubirajara, os assaltantes entraram em sua casa em Moraes de Almeida, e levaram vários objetos valiosos. Os assaltantes, também sã acusados de outros assaltos na região garimpeira.

Segundo informações do Sargento. Bastos, disse que logo que soube do ocorrido, juntos com a guarnição de Moraes de Almeida, e outros militares começaram as investigações, foi quando obtiveram as informações, que os assaltantes estariam vindo para Miritituba, e com o apoio do Serviço Reservado, conseguiram capturar os mesmo.

Depois de apresentados ao delegado de plantão Cléber Pascoal e realizado os procedimentos de praxes pelo escrivão Jaime, os acusados foram recolhidos a cela da Seccional de Policia Civil de Itaituba, onde irão esperar pronunciamento da justiça.

