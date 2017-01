Itaituba/PA: “Birolho” é preso pela Policia Militar acusado de roubo de moto

Em entrevista a nossa reportagem Joel contou a mesma história que contou aos policiais e afirma que foi usado caiu em uma “jaca”. A moto foi roubada na noite de segunda feira, 16, na Justo Chermont, próximo a orla da cidade. A moto pertence a senhora Elinalda Roberta, mas estava com seu filho, que deixou a mesma estacionada por volta das 20hs, quando voltou por das 11hs a mesma já não estava mais no local. .. Fonte: Junior Ribeiro e Sgt J. Araujo

A Policia Militar prendeu na tarde desta quarta feira, 18, Joel Francisco de Oliveira, de 27 anos, vulgo “Birolho”, acusado de roubo de moto. Fotos: Sgt J. Araújo Na tarde desta quarta feira populares avistaram; Joel empurrando uma moto Pop-100, de cor Branca; Placa: OTO-3517, nas proximidades de um motel no Bairro Jardim das Araras. A policia Militar foi acionada, uma (GU) comandada pelo Sgt. J. Araújo foi ao local e confirmou a denuncia; Joel foi abordado, não reagiu e disse aos policiais que alguém que não sabe quem é teria pedido para ele levar a moto á uma casa no Bairro, e que ganharia 20 reais pelo serviço, porem a policia não acreditou na historia, prendeu o mesmo e o conduziu para delegacia para os procedimentos legais.

