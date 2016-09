ITAITUBA/PA: FILHO CONFESSA TER MATADO O PAI NA NOITE DESTA QUINTA-FEIRA.

O Filho das Iniciais R.S.M.F de 17 anos de idade, que matou o seu proprio pai conhecido popularmente por “Cordeiro”, que foi morto na noite desta quinta feira (2), no suposto assalto, confessou na tarde desta sexta-feira ser o autor do crime.

Após a ação ele jogou o dinheiro uma quadra depois do local do crime, em seguida também jogou a arma.

O garoto é menor, foi apreendido e levado para a Delegacia de Policia de Itaituba,, onde confessou o crime. Neste momento o acusado em companhia de investigadores, saíram em busca do dinheiro e da arma.



