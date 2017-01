ITAITUBA/PA: Homens presos com armas disseram que estavam atrás de um trator roubado.

Os homens estavam com as armas em uma camionete Toyota Hilux, de cor prata, placa NTX-6574 de Guarantã do Norte- MT.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Djalma Pereira, inicialmente os 5 foram apresentados como suspeitos de formação de quadrilha. Ricardo Rômulo apresentou identidade funcional de sub tenente.

A polícia militar suspeita que eles estivessem fazendo reconhecimento da área mas, na civil o Adriano assumiu ser o dono das armas afirmando que não estavam municiadas e não funcionam. As armas também não apresentavam numeração ou marca aparente. Foram encaminhadas para perícia e no período da tarde o próprio delegado deve ir ajudar no teste de algumas delas pra confirmar se ainda funcionam.

Para Polícia civil eles contaram que estão atrás de um trator roubado na área de garimpo. Dois desses seriam cunhados do sub tenente que está pra se aposentar.

Os outros seriam só informantes ou passageiros. Iam ser todos autuados como formação de quadrilha mas, até agora o sub tenente e o dono das armas estão sendo indiciados por porte ilegal de armas. Os outros 3 devem ser ouvidos como testemunhas do caso.

OS HOMEMS QUE ESTAVAM NA CAMINHONETE.

Ricardo Rômulo dos Santos Ribeiro, de 51 anos.

Adriano de Andrade Mota, de 31 anos.

Frank da Conceição Soares, de 30 anos.

José Gomes Filho, de 45 anos.

Joseildo Gomes dos Santos, de 39 anos).

