ITAITUBA/PA: Militar da reserva do exército é preso por porte ilegal de arma

Na noite de segunda feira, 10, um militar da reserva do exercito foi preso pela policia militar por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações repassadas pelo escrivão; Jair Rodrigues, foi de que, segundo a PM, eles receberam a denuncia de que um homem que estava bebendo um bar na 26ª Rua estaria portando uma arma de fogo. Uma guarnição da PM foi ate ao local, todos foram revistados e um homem foi encontrado portando uma pistola municiada, o mesmo se identificou como sendo militar da reserva do exercito, foi preso, levado para a delegacia de policia, onde se resguardou no direito de não responder nenhuma pergunta feita pela policia, porem todos os procedimentos foram feitos contra ele, pagou fiança e vai responder em liberdade. Segundo a policia o mesmo foi enquadrado na lei do desarmamento: LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm

