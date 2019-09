Itaitubense dá detalhes de acidente com avião em região garimpeira

(Foto:Reprodução)-Quatro pessoas estavam no avião.

Um dos passageiros do voo fez imagens no local do acidente. Confira!

Acidente com um avião do empresário Ivan D’almeida, ocorrido na tarde da última quarta-feira (4), deixou duas pessoas gravemente feridas. No total, quatro pessoas, incluindo o piloto, que não se machucou, estavam na aeronave, outro integrante sofreu apenas alguns ferimentos.

De acordo com Hamilton, um dos passageiros do voo e trabalhador do garimpo, também estavam na aeronave uma cozinheira, identificada como Wilma Rocha, de 42 anos, e o gerente do garimpo, José Bonifácio, de 60 anos. Um cachorro da raça pincher 02, de propriedade da cozinheira, morreu no acidente.

O avião saiu da pista Carolina, de propriedade do empresário “Dadinho”, localizada às margens da rodovia Transamazônica, distante cerca de 240 km de Jacareacanga. Segundo informações, o acidente aconteceu no momento do pouso da aeronave na pista do garimpo Amano, região localizada na divisa do Pará com Amazonas.

As duas vítimas mais graves foram socorridas após o acidente e encaminhadas de avião para Itaituba, onde foram internadas no Hospital Municipal (HMI).

Veja o vídeo do local do acidente

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...