Itaitubense é o único do Pará a conseguir vaga para disputar Pan-americano no México e pede ajuda para viajar

O jovem itaitubense Harlisson Nunes da Silva, de 15 anos de idade, foi campeão da Copa Brasil de kickboxing, realizada em São Paulo e conquistou uma vaga na seleção brasileira para disputara o Pan-americano que será realizado em Cancun, México, de 26 a 30 de outubro.

Harlisson foi único do Pará a conquistar essa vaga, e agora esta precisando de ajuda dos amigos, empresários, da câmara municipal, e da prefeitura de Itaituba. O mesmo precisa de ajuda para ir ao México e disputar o Pan-americano, a viagem tem custos, e o mesmo ainda não tem recursos para a sua viagem e de seu treinador. O jovem lutador esteve na câmara municipal, para pedir apoio aos vereadores, o vereador Peninha foi solidário a causa e se prontificou a colaborar.

Harlisson é aluno da academia de kickboxing Força Livre que tem como mestre Célio Cunha Carvalho. Célio, disse que, eles estão precisando de qualquer colaboração, “ele conquistou a vaga, e agora estamos correndo atrás de recursos para ele ir disputar o pan-americano, a federação não paga as passagens, que ficam por conta dos atletas, e ainda não temos todo o recurso, por isso estamos pedindo a colaboração de povo, ele vai representar o Pará e o município de Itaituba”, disse o mestre Célio.

“Sou, Harlisson Nunes; campeão da Copa Brasil de Kickboxing de 2016 na categoria sub-15 e estou classificado para o Pan-americano que acontecerá em Cancun. A Federação não consegue cobrir os custos das passagens e estadias, então preciso da ajuda de vocês! Vou para o México com o intuito de trazer essa vitória para a minha equipe, a família, ao Pará e à Itaituba”. E para conseguir arrecadar recursos estará sendo realizada uma feijoada neste sábado dia 16 no clube Porto Seguro, terá lutas, musica ao vivo, torneio de futsal, comidas típicas, e aquela cerveja bem gelada, o valor do ticket será de 20 reais. Vamos colaborar e ajudar o esporte.



