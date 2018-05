Italiano morre após cair no mar enquanto praticava kitesurf na Bahia

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações do G1, obtidas por meio de amigos de Christian, a intenção dele era voar de Porto Seguro até Santa Cruz de Cabrália (distância de 25 km entre os locais). O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro e deve ser levado para a Itália depois da perícia. Ele era natural de Thiene, em Vicenza.

You May Also Like