Iterpa abre seleção para cargo com salário de mais de R$ 2 mil (Foto: Divulgação)

O Instituto de Terras do Pará abriu processo seletivo para contratação temporária, por um ano, de Técnico de Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário, voltado aos bacharéis em Geografia, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério de Educação.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (05) e encerram na sexta-feira (06). Não há pagamento de taxa de inscrição e os candidatos devem ter experiência comprovada na atividade em cartografia e geoprocessamento de no mínimo um ano.

A jornada de trabalho é de 30 horas e a remuneração inclui vencimento básico no valor de R$ 1.717,62 mais gratificação de 80% e auxílio alimentação no valor de R$ 525,50.

Mais informações no Diário Oficial da última terça-feira (03).

A ficha de inscrição está disponível no site do Iterpa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...