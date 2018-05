Itinerante do Detran não supriu demanda de Novo Progresso

Detran fez mutirão de atendimento para reduzir demanda de habilitação no município de Novo Progresso – população reclama. (Escola Corumin local do atendimento -Foto:Ricardo Foresti)



O Detran do Pará montou um plano de contingência para atender a população afetada pela falta dos serviços de biometria, psicológico e teste de baliza para habilitação e renovação no posto de atendimento do município de Novo Progresso.

Novo Progresso sem enquadra nos municípios onde a biometria ainda não está disponível, o atendimento itinerante chegou a fim de cumprir o que determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Dois dias foram destinados para o atendimento em Novo Progresso. A ausência do serviço no município que a mais de ano não chegava, fez com que se acumulasse. Segundo o chefe de DETRAN de Novo Progresso, no primeiro dia (sábado) foi atendido em torno de 130 pessoas na biometria, no segundo dia (domingo) foram atendidas 140 pessoas na biometria e exame medico, totalizando 470 pessoas, ficou em media em torno de 200 pessoas sem atendimento, outras 50 desistiram pela demora do atendimento, comentou.

O restante será atendido na quarta-feira (23) por uma equipe da Valle que chegará em Novo Progresso,informou Val que responde pela unidade do município.

Segundo dados do chefe do Detran, cerca de 400 pessoas ficaram sem atendimento da primeira e segunda fase da habilitação no município, nesta etapa, uma nova data em breve será marcada, relatou.

O primeiro mutirão itinerante de atendimento do Detran aconteceu neste sábado(19) e domingo (20), a reportagem Steve no local e constatou muitas pessoas revoltadas com a demora do atendimento e a falta de informação. No domingo dia 20, os serviços adentraram noite adentro, populares não deixaram os servidores do órgão para de atender, permaneceram no local até serem todos atendidos.

Vale lembrara que nesta quarta-feira (23), neste dia, serão oferecidos os serviços de habilitação (biometria) – o mais afetado na cidade – para os usuários que já estavam agendados e não conseguiram realizar o atendimento. De acordo com o Detran, não haverá condições de novos agendamentos.

Nota

O Jornal Folha do Progresso recebeu seguinte nota do Detran -NP

“O cidadão do município não pode ficar sem alternativa de prestação de serviços. Por isso, estamos fazendo um grande esforço de reivindicações junto a esfera estadual, para continuar atendendo a população com o DETRAN itinerante, enquanto os problemas jurídicos não são resolvidos. O Detran de Novo Progresso entende o posicionamento dos usuários e também dos funcionários das empresas terceirizadas, e reafirma o compromisso com os cidadãos do município em oferecer atendimento e serviços de qualidade, mas também reafirma sua conduta e responsabilidade com as questões jurídicas”, afirma Val, chefe do DETRAN em Novo Progresso. Ainda segundo Val, toda demanda local já foi relatada ao órgão estadual, uma avaliação do que ocorreu em Novo Progresso nos dois dias de atendimento [19 e 20]- foi repassado para coordenadoria – eles estão a par da demanda, estão avaliando para ver a possibilidade de vir novamente a clinica pra fazer a primeira e segunda fase, para depois fazer a terceira, uma resposta deve vir nos próximos dias, finalizou.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

