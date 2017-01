It’s time! Com camisa 33, City oficializa Gabriel Jesus, que deve jogar sábado

Após duas semanas de chegada na Inglaterra, atacante é regularizado e pode atuar contra o Tottenham. Brasileiro escolhe seguir com número que usava no Palmeiras

Chegou a hora de Gabriel Jesus no Manchester City. Após duas semanas de treinos e atividades físicas no centro de treinamento da equipe, o atacante enfim teve sua contratação oficializada pelos Citizens e apareceu pela primeira vez com a camisa do clube. Jesus posou para fotos no estádio City of Manchester e ao lado do diretor de futebol Txiki Begiristain, que conduziu as negociações que levaram o brasileiro para a equipe.

– Eu quero conquistar títulos, e o Manchester City é um clube acostumado a vencer. É um clube que sempre briga por títulos nas competições em que entra, então é um importante fator. E por causa do técnico, Guardiola, e do elenco – disse Jesus em sua primeira entrevista ao site oficial do City.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...