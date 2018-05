Ivete arrasta multidão em Salvador e canta com sobrinha em volta aos trios. Veja

A cantora fez uma pausa em sua licença-maternidade, deixou as gêmeas Marina e Helena em casa aos cuidados da avó e das babás para comemorar o aniversário de Salvador, que marca sua volta aos trios elétricos após dar à luz. Acompanhada pelo filho mais velho, Marcelo, que deu uma palhinha na bateria, Ivete desceu do salto e se jogou na festa que lotou a orla Barra-Ondina

Ivete Sangalo está de volta! Dois meses após dar à luz as gêmeas Helena e Marina, que ficaram em casa com a avó e as babás, a cantora subiu em seu trio elétrico neste domingo (29) para comemorar o aniversário de Salvador. Antes mesmo de subir no trio seu filho, Marcelo, acompanhado por amigos, deu uma palhinha na bateria e mostrou o seu talento no instrumento que, segundo a mamãe famosa, aprendeu a tocar sozinho. O público, que lotou a orla Barra-Ondina, na capital baiana, estava ansioso para rever a estrela baiana, que não se apresentou no Carnaval deste ano. A música “No Groove”, mais recente sucesso de Ivete, foi a escolha pela artista para dar o pontapé inicial na folia. Ao longo tempo, Ivete mostrou disposição, mas em determinado momento dispensou o salto alto e, com a ajuda de uma pessoa de sua produção, calçou uma sapatilha para ficar mais à vontade. Entre os convidados especiais de Ivete, Marcio Victor e sua sobrinha Camila, que estreou como cantora em 2017 e com quem dividiu os vocais no hit “Cheguei pra te amar”.

ARTISTA USA LOOK ‘PARA ESCONDER A POCHETE’

Sempre muito descontraída, Ivete Sangalo falou sobre o figurino que escolheu para usar nesse retorno aos palcos. “A roupa tem uma coisa laranja, uma coisa brilho e uma coisa pretinha pra esconder a pochete. A pochete ainda tá lá, galera. Não esperem barriga tanquinho não que a mamãe tá bem pochetinha”, brincou, assumindo que apesar de já ter voltado a malhar, ainda não conseguiu recuperar o ritmo dos treinos. E contou que a ideia de seu retorno em cima de um trio elétrico partiu dela. “A Prefeitura de Salvador me convidou pra um show no final de março, mas eu disse que não teria nem condições físicas pra isso. Aí acertamos pra fazer o show em abril. Só que eles queriam que fosse uma apresentação num palco. Eu falei: ‘Se é pra voltar agora vamos fazer uma coisa organizada né. Queria voltar num trio saindo de Ondina e terminando na Barra, já que não participei do Carnaval. Eles toparam e marcamos então pra abril”.

CANTORA DEU UM TEMPO DAS REDES SOCIAIS

Sempre muito próxima de seu público, desde o nascimento de suas filhas gêmeas, em fevereiro, Ivete tem se mantido mais afastada das redes sociais. “Eu não tenho tido tempo para pegar no celular graças a Deus por um lado, né? Porque são duas coisas lindas precisando de mim. É peito, é peito, é peito… Estou muito feliz! Eu já era feliz, mas agora o bicho pegou mesmo na felicidade. A gente tá vivendo momentos muito lindos, muito especiais. Vocês me conhecem e sabem disso. O quanto isso é importante pra mim, a minha família, os meus filhos… Agora eu posso falar que tenho os meus filhos”, relatou em um breve momento de folga.

