Ivete diz ter congelado óvulos e está ‘furunfando’ para nova gravidez

‘Quero engravidar da forma mais natural possível’, conta cantora após lançar novo clipe

Com o lançamento do clipe “À vontade”, single em parceria com Wesley Safadão, a cantora Ivete Sangalo resolveu revelar seus planos também com outro parceiro, o marido Daniel Cady.

“Furunfando a gente está. Quero engravidar da forma mais natural possível. Mas é claro que, aos 45 anos, as coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus”, contou Ivete, ao Extra, sobre o planejamento para a próxima gravidez.

Ivete e Daniel estão juntos há quase dez anos e são pais de Marcelo, de sete anos. Ela disse também já ter explicado ao filho como nascem os bebês: “Ele sabe que existe o namorinho do papai e da mamãe.”

O novo clipe de Ivete Sangalo teve 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. “Lacre muito lacrantemente lacrante maximamente deixando uma cantora muito feliz e doida”, comemorou em seu Instagram.

