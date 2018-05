Ivete e Claudia cantam juntas no San Island 2019 em Trancoso

Cantoras se apresentam na festa da San Sebastian, a preferida da galera LGBT em novo local: Trancoso.

A edição 2019 do vitorioso projeto San Island vai mudar de local e estreará em casa nova mostrando para que veio: Ivete Sangalo e Claudia Leitte serão as atrações do evento que será realizado em Trancoso, extremo sul do Bahia de 31 de maio a 2 de junho. produzido pelos empresários André Magal e José Augusto o San Island estreou em 2017 em Morro de São Paulo com Ivete Sangalo que repete a dose este ano em festa realizada neste sábado (19) e reúne uma multidão que ocupa as pousadas e hotéis do balneário baiano.

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir de segunda-feira (21) e, com certeza, devem se esgotar em poucos dias por reunir duas das maiores estrelas do entretenimento no Brasil, ligadas à axe music, que volta a ter destaque nacional com a novela Segundo Sol, da Rede Globo, que está bombando em eudiência. Também em 2019 Ivete Sangalo retorna ao Carnaval de Salvador puixando o Bloco Coruja, enquanto Claudia comanda o Largadinho e o Blow Out.

‘Quero que todo mundo viva da sua maneira’, diz Ivete em festival LGBT

