Já circula imunizante contra covid-19 no Brasil, mas vacina é falsa

“Não há, no momento, nenhuma vacina contra a Covid-19 autorizada para ser comercializada e utilizada pela população brasileira. Até que seja autorizado pelo Anvisa, o cidadão NÃO deve comprar e utilizar qualquer vacina que tenha alegação de prevenir a Covid-19. Existem no Brasil vacinas contra a Covid-19, exclusivamente para uso em estudos clínicos. Não há permissão para comercialização e distribuição dessas vacinas”, publicou a Anvisa em seu site oficial.

A denúncia foi apresentada no dia 25 de setembro. No mesmo dia, houve avaliação e encaminhamento formal da comercialização irregular para a Direção Geral da Polícia Federal.

