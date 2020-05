Já está em vigor aumento de 10% no preço da gasolina

Reajuste é o segundo anunciado neste mês de maio pela Petrobrás (Foto: Igor Mota )

Começa a valer nesta quinta-feira (21), o novo aumento de 10% no preço da gasolina nas refinarias, anunciado na tarde de quarta (20) pela Petrobrás. Este foi o segundo reajuste consecutivo autorizado pela estatal somente nos primeiros 20 dias de maio, tendo o primeiro, na ordem de 12%, ocorrido no dia 7.

De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA), com base nos levantamentos da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina comercializada em território paraense foi de R$ 4,044 na primeira dezena do mês. O custo do combustível variou entre R$ 3,590 e R$ 5,000.

O estudo do Dieese-PA analisou os preços do litro da gasolina comercializada em postos de combustíveis de Belém e mais cinco municípios paraenses. Na capital, durante a primeira dezena do mês, o preço médio do produto foi de R$ 3,994 com os valores variando entre R$ 3,750 a R$ 4,499.

Já nos demais municípios analisados pelo Dieese-PA, o preço médio da gasolina ficou bem acima do valor vendido em Belém. Na primeira semana de maio, Parauapebas foi o município que comercializou o combustível mais caro dentre todos os pesquisados, custando, em média, R$ 4,714, seguido de Conceição do Araguaia que em média comercializou ao custo de R$ 4,698; Abaetetuba com o preço médio de R$ 4,525; Xinguara com o valor médio de R$ 4,505 e Alenquer tabelado em R$ 4,498.

