Já são 23! Veja seleções garantidas na Copa e quem vai à repescagem

A Seleção Brasileira seguirá sendo a única a participar de todas as Copas do Mundo. O time de Tite garantiu a classificação com bastante antecipação. O Brasil lidera as Eliminatórias da América do Sul com 38 pontos – dez a mais que o vice-líder Uruguai. A Rússia será sede do Mundial pela primeira vez e, por isso, já está garantida na competição.

Na Copa das Confederações, as donas da casa não conseguiram passar da fase de grupos, que tinha também Nova Zelândia, México e Portugal. O Uruguai foi ‘vice-campeão’ das Eliminatórias sul-americanas e vai para mais um Mundial. Cavani foi artilheiro da disputa com dez gols.



A Argentina suou, mas graças ao talento de Messi classificou-se na última rodada e vai à Rússia tentar o tricampeonato mundial. Os argentinos terminaram em terceiro lugar. A Colômbia vai para mais um Mundial. Após chegar às quartas de final no Brasil, em 2014, tentarão surpreender mais uma vez

A Bélgica, com a sua tão exaltada talentosa geração, foi a primeira europeia a garantir vaga no campo. A seleção conquistou a vaga após vitória sobre a Grécia por 2 a 1 e lidera o Grupo H das Eliminatórias, que tem Grécia e Bósnia tentando um lugar na repescagem.

Atual campeã do mundo, a Alemanha assegurou participação na Rússia com sobras no Grupo C, vencendo todos os jogos. Ela encerra a participação neste sábado, contra o Azerbaijão. A Inglaterra, campeã do mundo em 66, também assegurou sua vaga com uma rodada de antecipação, após derrotar a Eslovênia por 1 a 0. A poderosa Espanha, campeã do mundo em 2010, assegurou seu lugar no Mundial com uma rodada de antecedência em grupo que tinha a tetracampeã Itália.

A Polônia assegurou vaga ao derrotar Montenegro. A seleção do leste europeu retorna a um Mundial após duas edições ausentes e tem o artilheiro Lewandovski. A Sérvia voltará ao Mundial após ficar fora da edição no Brasil. O país, que fez parte da antiga Iugoslávia, terminar na primeira colocação de seu grupo na Europa. Portugal terminou na liderança do Grupo B ao vencer ‘final’ contra a Suíça e está na Copa do Mundo pela quinta vez seguida. Os lusos são os atuais campeões europeus. França terminou em primeiro lugar no Grupo A – que tinha também Suécia e Holanda – e vai à Rússia atrás de seu segundo título mundial.

A Islândia disputará o Mundial pela primeira vez. Sensação da última Eurocopa, a equipe terminou na liderança de grupo que tinha Croácia, Ucrânia e Turquia. Épico! Restando uma rodada para o fim da disputa, o México já é o ‘campeão’ das Eliminatórias na Concacaf. O time dirigido por Juan Carlos Osorio, ex-treinador do São Paulo, fechará sua participação contra Honduras, que briga por vaga com Estados Unidos e Panamá. A Costa Rica irá para a segunda Copa seguida – foi uma das surpresas no Mundial do Brasil ao chegar às quartas de final, quando caiu diante da Holanda. A vaga veio com uma rodada de antecedência, após empate por 1 a 1 com Honduras.

O Panamá terminou em terceiro lugar na Concacaf e disputará o Mundial pela primeira vez. A seleção ficou atrás apenas de México e Costa Rica.O Japão garantiu uma das vagas diretas pela Ásia. Será o sexto Mundial seguido dos nipônicos, que terminaram na liderança do Grupo 2 das Eliminatórias do continente. O Irã é outro asiático que estará na Rússia. A seleção persa, que também esteve no Mundial do Brasil em 2014, terminou na liderança do grupo 1 sem perder nenhum jogo.

A Coréia do Sul vai para a impressionante marca de nove participações seguidas em Mundiais – marca presença desde 1986. Os asiáticos terminaram na vice-liderança do Grupo 1, atrás do Irã. A Arábia Saudita retornará ao Mundial após duas ausências seguidas – jogou pela última vez na Alemanha, em 2006. A seleção do Oriente Médio ficou em segundo lugar no Grupo 2 da Ásia, atrás apenas do Japão e à frente da Austrália. A Nigéria foi a primeira seleção africana a garantir vaga no Mundial da Rússia. A equipe, que só ficou fora de uma das últimas seis edições (em 2006) obteve seu lugar com uma rodada de antecedência ao derrotar a Zâmbia.

Após 28 anos, o Egito voltará a disputar um Mundial, A seleção do norte da África classificou-se com a primeira colocação do Grupo E, que tinha a forte equipe de Gana. A Nova Zelândia foi a primeira colocada nas Eliminatórias da Oceania e disputará repescagem contra o quinto colocado da América do Sul. O Peru, que cresceu bastante no returno das Eliminatórias, ficou em quinto e disputará uma vaga no Mundial na repescagem contra a Nova Zelândia. A Austrália derrotou a Síria na repescagem asiática e disputará uma vaga contra o quarto colocado da Concacaf.

Honduras ficou em quarto lugar na Concacaf e disputará com a Austrália uma vaga na Copa do Mundo de 2018. A equipe ficou à frente dos Estados Unidos, grande decepção. A tetracampeã Itália ficou atrás da Espanha em seu grupo e disputará a repescagem europeia atrás de uma vaga na Copa do Mundo. A Grécia ficou em segundo lugar no Grupo H, somente atrás da Bélgica, e disputará a repescagem europeia contra adversário a ser definido em sorteio.

A Dinamarca ficou em segundo lugar no Grupo E, atrás somente da Polônia, e disputará a repescagem contra adversário a ser definido em sorteio. A Irlanda ficou em segundo lugar no Grupo D, atrás somente da Sérvia, e disputará a repescagem na Europa contra adversário a ser conhecido em sorteio.

A Irlanda do Norte ficou em segundo lugar no Grupo C, atrás da Alemanha (que venceu todos os jogos), e disputará a repescagem contra adversário a ser definido em sorteio.

A Croácia ficou em segundo lugar no Grupo I, atrás da surpreendente Islândia, e disputará a repescagem contra rival a ser definido em sorteio. A Suíça venceu nove dos dez jogos disputados, mas ficou atrás de Portugal no Grupo B e terá que disputar repescagem contra rival a ser definido em sorteio. A Suécia ficou em segundo lugar no Grupo A, atrás da França, e disputará vaga na repescagem contra adversário a ser definido em sorteio.

A Seleção Brasileira seguirá sendo a única a participar de todas as Copas do Mundo. O time de Tite garantiu a classificação com bastante antecipação. O Brasil lidera as Eliminatórias da América do Sul com 38 pontos – dez a mais que o vice-líder Uruguai

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...