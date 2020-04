Jacaré é flagrado ‘se refrescando’ no Lago Municipal

(Foto:WhatsApp) – Um jacaré foi flagrado “se refrescando” no Lago Municipal.

O animal é da espécie tinga, pode chegar a 2,5 metros e se alimenta de peixes, pássaros, pequenos anfíbios e mamíferos. No momento do flagrante, o jacaré estava as margens do lago em frente a ginásio de esporte.

Apesar de assustar algumas pessoas, a aparição de animais silvestres nas águas do Lago Municipal é comum. Frequentemente, jacarés ,sucuri,capivaras, são encontrados no local .

Por:Jornal Folha do Progresso

