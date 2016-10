Jacareacanga lança edital para vagas efetivas

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga está com edital para concurso Público destinado ao preenchimento de vagas a cargos efetivos da Prefeitura.

O candidato poderá realizar sua inscrição na modalidade online no site da Fadesp no período de 21/10/2016 a 21/11/2016.

As normas do concurso Público, os números de vagas, a síntese das atividades, os requisitos para investidura no cargo, bem como a salário base, constam no edital n° 01/2016/PMJ e seus anexos, que estão afixados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, assim como, no portal.

DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...