Jacareacanga/PA: Morre o ex-vereador Pernambuco

Morreu na madrugada de hoje (28) o ex-vereador de Jacareacanga, Auri Francisco do Nascimento, mais conhecido como Pernambuco. Durante o tempo que residir em Jacareacanga, tive o prazer de conhecer o Pernambuco. Um homem integro em tudo que realizou, em sua vida pessoal e política e deixará uma grande lacuna, não só no coração dos familiares, como de muitos Jacareacanguenses. O corpo do ex-vereador está sendo velado na Câmara Municipal de Jacareacanga. Entre os seus feitos como vereador em Jacareacanga, Pernambuco em 1995, quando o então vereador, apresentou um requerimento dando nome de José Barbosa Filho ao Plenário da Câmara de Jacareacanga, onde hoje está sendo velado. Pernambuco era de São Vicente Ferrer /PE, mas tinha Jacareacanga como sua cidade natal e tinha 71 anos.

You May Also Like