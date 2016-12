Jacarés aparecem em avenida de Manaus durante chuva

Dois jacarés foram encontrados próximo a um igarapé no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manausdurante a chuva. Além da surpresa com os animais, a forte chuva na manhã desta terça-feira (27) na capital causou diversos transtornos a população.

Os animais surgiram na Avenida Manaus 2000 durante a chuva e foram capturados pela população. Após a captura, a população aproveitou para tirar fotos, mesmo com o mau tempo. Ainda durante a manhã desta terça, um barranco deslizou e interditou parte da Avenida Grande Circular 2, próximo à Reserva Ducke, na Zona Leste.

Outro deslizamento de barranco foi registrado na Rua 11, no bairro Distrito Industrial 2, às 11h05. Algumas vias ficaram alagadas, entre elas: Av. Manaus 2000, no bairro Japiim, Zona Sul; Av. Djalma Batista com Darcy Vargas, Zona Centro-Sul; Av. Autaz Mirim, próximo a Feira do Produtor, na Zona Leste.

Uma picape, modelo Frontier de cor cinza, colidiu contra um poste e uma barreira de contenção na Av. Des. João Machado, próximo da Rodoviária de Manaus, na Zona Centro-Oeste. Não informações sobre feridos.

O autônomo Fabrício Silva, 34,estava no grupo de pessoas que amarraram um dos jacarés. De acordo com Fabrício, os animais apareceram por volta de 10h. Um estava no gramado e o outro estava na margem. O que estava no gramado acabou amarrado a um poste.

“A gente laçou, puxou e amarrou lá para o Ibama vir buscar. Ele estava ‘bravo’ e esperneando”, disse.

Fabrício também disse que a presença de jacarés é comum aos moradores da região. O Ibama recolheu o animal por volta de 12h30.

