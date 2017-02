Nos bastidores do ‘Altas Horas’, ex-goleiro da Chapecoense recebe carinho da namorada e fala de encontro com Lais Souza. ‘Ela mandou eu ter muita fé’

Jackson Follmann vibra com os primeiros passos: ‘Fiquei bobo, parecendo criança com brinquedo novo’ Jackson Follmann vibra com os primeiros passos: ‘Fiquei bobo, parecendo criança com brinquedo novo’

Cada convite de entrevista, sessão de fisioterapia ou passo que o atleta dá, ele vibra. “Eu fiquei muito feliz de ter colocado a prótese, sabe? Era uma vontade muito grande que eu tinha, ficar de pé e caminhar novamente. E, graças a Deus, ele me deu essa oportunidade. Só tenho a agradecer”, diz ele, com o típico sorriso no rosto, enquanto recebe massagem nos pés da noiva Andressa Perkovski, sua parceira há cinco anos.

Focado na recuperação, ele sabe que a trajetória será difícil, mas coloca a esperança em primeiro lugar. “A recuperação exige paciência, preciso respeitar meu corpo e fazer tudo o que os médicos estão me ensinando. Mas se fizer tudo isso, tenho certeza que logo, logo estou caminhando.”

Follmann tem seguido os conselhos de Lais e dos médicos à risca, e explorado também seu lado curioso. “Vou estudar música, assim como vou estudar muitas coisas. É um momento que vou buscar muita coisa. Estou assim, bem curioso”, conta o jovem de Alecrim (RS).

No esporte ou na música, Andressa acompanhará o parceiro. E ele só aumenta a listinha de planos. “No momento que caminhar sozinho, sem a ajuda de ninguém, vamos sentar e remarcar o casamento. Se Deus quiser, vai ser logo, logo.” Tímida, a jovem só concorda com o noivo. “Vai sim.”

