Jader e Zequinha são eleitos senadores do Pará

Números apontam liderança de Jader Barbalho para o senado federal seguido de Flexa Ribeiro. (Foto: DOL)

Jader Barbalho e Zequinha Marinho estão confirmados como os próximos representantes do Pará no Senado Federal. Com mais de 97% das urnas apuradas, os dois não podem mais ser alcançados por outros candidatos.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram os dois candidatos praticamente empatados. Jader Barbalho (MDB), com 1.344.639 de votos (19,72%), seguido por Zequinha Marinho (PSC), que conta até o momento com 1.338.185 de votos (19,62%).

Em terceiro lugar aparece o candidato Flexa Ribeiro com 1.106.918 de votos (16,23%) dos votos e Zé Geraldo (PT), com 778.672 (11,42%).

Em seguida, o TSE irá divulgar o resultado final da votação.

