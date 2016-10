Jader no centro da corrupção.

BELO MONTE – Revista aponta que “apadrinhado” político de Barbalho arrecadava propina

Reportagem publicada neste fim de semana pela revista IstoÉ, intitulada “Jader no centro da propina de Belo Monte”, coloca o senador Jader Barbalho (PMDB-PA) ainda mais perto do centro da corrupção da hidrelétrica de Belo Monte. A publicação obteve o depoimento de Flávio David Barra, executivo da Andrade Gutierrez, aos investigadores da Procuradoria Geral da República, que até hoje permanece sob sigilo. Segundo Barra, o ex-senador pelo PMDB do Pará Luiz Otávio Campos, apadrinhado de Jader, foi o arrecadador da propina destinada ao partido, em substituição ao filho do então ministro de Minas e Energia Edison Lobão (PMDB-MA).

As informações são da revista IstoÉ.

