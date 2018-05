Jadson e Romero, de voleio, coroam noite do Corinthians, que se garante nas oitavas-de-final

Com três gols marcados, o meia foi o grande destaque da vitória do Timão por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, na Venezuela.

Nem mesmo os rumores nos bastidores do Corinthians de que o técnico Fábio Carille recebeu proposta para deixar a equipe abalaram os ânimos do Timão para conseguir a classificação antecipada para as oitavas da Conmebol Libertadores. Jogando na Venezuela, o clube paulista bateu o Deportivo Lara por 7 a 2 e alcançou a pontuação necessária para avançar da fase de grupos. Além do gol de voleio de Romero, no fim, Jadson também foi destaque e balançou as redes três vezes.

O primeiro deles saiu logo no início da partida. Aos 10 minutos do 1° tempo, Pedrinho, que mais uma vez foi titular no ataque, puxou contra-ataque pela direita e tocou para o camisa 10, que já dentro da área, que arriscou colocado com a canhota e abriu o placar para o Corinthians. Antes de entrar a bola ainda resvalou na trave.

17 minutos mais tarde, Rodriguinho foi derrubado na área pelo lateral Anzola e o árbitro assinalou a penalidade. Jadson assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança para o Timão. O detalhe é que, antes de ir para a marca da cal tentar defender o pênalti, o goleiro do Lara Curiel foi acertado por uma garrafa de vidro, lançada pela própria torcida do clube venezuelano.

No fim do 1° tempo, aos 45 minutos, os donos da casa chegaram a ensaiar uma reação, com gol marcado por Reyes. O meio-campo recebeu pela direita e chutou forte, fazendo um belo gol para o Lara.

No início do 2° tempo, o árbitro precisou paralisar a partida, pois torcedores do Lara jogaram novos objetos a campo, com o jogo ficando parado por 13 minutos.

Para coroar sua exibição, Jadson ainda deixou mais um. Logo aos seis minutos da etapa final, o lateral-esquerdo Sidcley encontrou o meia livre na área e cruzou a bola, que caiu nos pés do camisa 10, que acertou um belo chute de primeira.

Aos 25 minutos, Sidcley marcou o quarto para o Corinthians, após receber belo passe de Pedrinho. O lateral não teve dificuldades para empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 32, Jesús Hernández diminuiu para o time venezuelano.

A ‘cereja do bolo’ veio aos 40 minutos da etapa final, com belo gol de Romero, que após cruzamento de Mantuan em direção à área, completou com muito estilo para anotar o quinto gol. O 6° e o último gol, foram marcados por Júnior Dutra, que balançou as redes aos 54 e 56 minutos.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo 7, garantindo classificação antecipada para as oitavas-de-final. Agora, Independiente-ARG e Lara brigam em confronto direto pela segunda vaga, em partida a ser disputada no próximo dia 24, em Buenos Aires. Já o Timão, recebe o Millonarios-COL, no mesmo dia, para confirmar a primeira colocação. Os colombianos, por sua vez, se vencerem o Corinthians e argentinos e venezuelanos empatarem, ainda têm chance de avançar.

