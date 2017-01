Jadson rescinde com clube chinês e fica mais perto do Corinthians

Jogador e Tianjin Quanjian selaram rompimento nesta madrugada

Segundo o jornalista Jorge Nicola, do Yahoo, o rompimento do vínculo foi levado a cabo basicamente por duas razões. Uma: o clube não aceitou estender o contrato por mais um ano, conforme propôs o empresário do atleta, Marcelo Robalinho. A segunda é que a equipe busca outros nomes de peso no mercado europeu, casos de Diego Costa e James Rodríguez.

Fonte: Notícias ao minuto.

