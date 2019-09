Jaguatirica invade residência e é capturada pelos Bombeiros em Novo Progresso

(Foto:CBM Marcos Leão /Divulgação Bombeiros) – Por volta das 13h30min desta quarta-feira (11/09), o corpo de Bombeiro foi acionado para uma ocorrência de incêndio em floresta, estavam saindo, momento que foram procurados para atender a outra ocorrência desta vez uma Jaquatirica que invadiu uma residência em Novo Progresso.

De inicio foi divulgado ser uma onça, ao chegar no local na rua Pará no Bairro Vista Alegre, se depararam com uma jaguatirica.

Homens do Corpo de Bombeiro sob comando do Capitão Marcos Leão, se deslocaram até a residência e fizeram a captura do animal.

Conforme capitão Marcos Leão do Corpo de Bombeiros repassou para redação do Jornal Folha do Progresso, o animal é uma jaguatirica macho de porte adulto.

Após ser capturado foi encaminhado até a sede do IBAMA em Novo progresso para dar destino ao animal.

Um morador disse que provavelmente a Jaguatirica poderia estar perdida e ter escapado de alguma queimada na região, nenhum outro animal foi visto pelas imediações. A Jaguatirica esta de posse do Corpo de Bombeiros e como salientou o Sargento no vídeo ela vai será entregue para o IBAMA, e não está disponível a adoção.

Vídeo postado no WhatsApp por Moacelio.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...