Jaguatirica morre após ser atropelada por moto em estrada rural no MT

Jaguatirica morre após ser atropelada por moto em estrada rural no Nortão (fotos: divulgação)- Uma jaguatirica de porte adulto morreu após ser atropelada por uma Honda Bros vermelha, em uma estrada rural, nas proximidades da comunidade Santa Teresa, em Nova Guarita (199 quilômetros de Sinop), na última quinta-feira. De acordo com o registro da Polícia Militar, o condutor da motocicleta ficou ferido e foi levado até o hospital municipal. Devido aos ferimentos, precisou ser transferido ao regional de Colíder. O atual estado de saúde dele não foi informado.

