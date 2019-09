Jaguatirica resgatada em residência de Novo Progresso é solta na Floresta do Jamanxim

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.comRedação:>JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Foto: Corpo de Bombeiros- Uma jaguatirica macho, de médio porte, foi resgatada por bombeiros, em uma residência na cidade de Novo Progresso nesta quarta-feira (11/09),foi solta no mesmo dia pelos Bombeiros na Floresta do Jamanxim. O Corpo de Bombeiros informou para o G1 de Santarém nesta quinta-feira (12), que o animal estava bem e foi libertado em uma floresta em área livre de fogo na quarta-feira (11).

You May Also Like