Jair Bolsonaro leva ovada em lanchonete em SP

Deputado registrou boletim de ocorrência da agressão

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) levou uma ovada enquanto percorria as ruas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira. Em um vídeo publicado na sua página do Facebook, Bolsonaro está em uma lanchonete cumprimentando e tirando fotos com apoiadores, quando uma mulher chega, toca no seu ombro e, depois de ele se virar, quebra um ovo no seu peito.

A manifestante foi afastada aos gritos pelos seguranças de Bolsonaro e depois levada para a delegacia. Segundo a coluna Radar On-line, ela é a militante do PCdoB Gabrielle Van Pelt. O deputado foi à Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência. Logo após o vídeo da agressão ser publicado, o perfil de Gabrielle no Facebook passou a ser bombardeado com comentários de baixo calão e imagens violentas por parte de seguidores do parlamentar.

No dia 7 de agosto, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), também foi atingido por uma ovada enquanto visitava Salvador ao lado do prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM).

Bolsonaro já se considera pré-candidato à Presidência da República na eleição de 2018. Ele deve trocar de partido para o PEN nos próximos meses para concretizar a candidatura. Apesar de sempre negar publicamente a pretensão, Doria está em uma disputa silenciosa com o seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin, para se viabilizar como candidato do PSDB no ano que vem.

