Jamil Casseb assume Superintendência da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas

(Foto:Divulgação) O delegado Jamil Casseb assumiu no último dia 1º de janeiro de 2019, a Superintendência Regional da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas. Ele assume no lugar do delegado Nelson Silva. O delegado Germano do Valle continuará como diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil.

“Recebo esse novo cargo com muita alergia e muita responsabilidade, que vem com uma carga de deveres que devem ser cumpridos. Os moradores de Santarém e das cidades que fazem parte de toda a regional, estarão sob nossa responsabilidade e vamos procurar desenvolver nosso trabalho da mesma forma como foi desenvolvida pelos meus antecessores, com muita responsabilidade e profissionalismo, agregando nossos servidores, mostrando que o bem da coletividade sempre é maior se for buscado, principalmente na questão da segurança. Então, vamos fazer um combate muito sério contra a criminalidade, buscando a parceria sempre com os demais órgãos de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Exército e todos os outros órgãos que compõem esse leque de segurança, para que a população fique mais tranqüila e que nossa região seja mais segura, dando mais tranqüilidade a todas as pessoas de bem”, disse o novo Superintendente da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb.

