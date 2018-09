Janayna Zaminhan e Jhonathan Brito Medeiros se casaram em Castelo de Sonhos

A cerimônia, que contou com convidados, aconteceu em Castelo de Sonhos distrito de Altamira, onde residem os familiares dos recém casados.

A noiva Janayna Zaminhan é filha do casal Jaime Zaminhan e Nelci Rodrigues.

Para a ocasião, a noiva escolheu um vestido branco e o evento contou com familiares, parentes e amigos do casal.

No dia 8 de Setembro, os noivos Janayna Zaminhan e Jhonathan Brito Medeiros subiram ao altar em cerimônia religiosa, que aconteceu na igreja matriz de Castelo de Sonhos.

Após a celebração, os noivos posaram com os familiares.

A noiva Janayna postou no Facebook;

Sobre a noite mais importante das nossas vidas.

Foi simplesmente SURREAL!

Quando entrei na igreja com meu pai e minha mãe, não consegui prestar atenção em nada, nas flores, decoração ou musica, não reconheci ninguém nos bancos, apenas visualizava o Jhonathan Brito Medeiros no fim do caminho a ser seguido. E a cerimônia foi linda, cheia de emoção e amor, como nos disseram, a presença do Espírito Santo era nítida!! 🙏🏽

E a festa foi mais do que eu esperava, incrível! E assim quero agradecer aos meus pais, por me proporcionarem uma noite tao indescritível como essa; à minha família e a família do Zulu que fizeram tudo que foi possível para comemorarmos juntos esse momento especial; aos nossos amigos que vieram nos encher de amor, pra falar a verdade a melhor parte foi essa, reunir os amigos, a família, as pessoas que a gente ama e que nos amam!!! Agradecer tbm aos fornecedores que trabalharam incansavelmente pra que tudo ocorresse da melhor maneira possível!

Enfim, obrigada a todos!!! E assim iniciamos nossa vida de casados, com muita gratidão!

Decoração – Vanderlei Rodrigues Decorador

Iluminação – Jordany

Buffet – Fernando Bergamasco

Cerimonial – Real Cerimonial – Fernando Minetto

Doces – Doce Encanto – Francielly Marília Zandoná

Banda – Cássio Simioni e Narci Ribeiro

Recepção – Sax and Beat (Cesar Santos)

Fotografia – Claudia Buss e Jorge Tadeu Fotógrafo

Traje dos noivos – D’presentes

Make e hair – Mari e Amanda Sá

