Japão diz que abrirá mercado para carne bovina do Brasil, afirma ministério

Apenas questões burocráticas precisariam ainda ser resolvidas -(Foto: AFP/Getty Images) -O Japão vai permitir a importação de carne bovina brasileira in natura e processada, faltando apenas a solução de questões burocráticas do Ministério da Saúde do país asiático, segundo informações repassadas pelo Ministério da Agricultura do Japão a autoridades brasileiras.

Em comunicado nesta sexta-feira (02/12), o ministério da Agricultura do Brasil disse também que possivelmente ainda este ano o país estará aberto para receber a carne bovina da raça wagyu in natura do Japão.

(Por Gustavo Bonato)

