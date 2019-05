Jardim do Ouro- Acidente em mina da Serabi Gold deixa um morto e outro ferido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo nota enviada ao Giro pela assessoria da empresa, o fato trágico aconteceu quando um procedimento típico, denominado de detonação de rocha, operação rotineira na mina, efetuou-se fora do planejado e atingiu os dois funcionários. O funcionário morreu no local e o outro foi encaminhado para atendimento médico, mas não corre risco de morte.

