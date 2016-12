Jardim do Ouro- Bebedeira com baderna termina com duas pessoas esfaqueadas na noite de Natal.

Na noite de Natal (domingo ,25), terminou em quebra pau e pessoas feridas. O nacional Gilmar Leal dos Santos de 54 anos, foi detido pela Policia Militar do Garimpo Jardim do Ouro por tentativa de homicídio.

Segundo informações de Gilmar, ele disse que estava bebendo, em um bar e decidiu ir embora. Mas no meio do caminho Gilmar decidiu voltar no estabelecimento para buscar mais uma cerveja, e ao sair do estabelecimento foi surpreendido por uma mulher que bateu em sua perna e depois começou a agredir o mesmo com palavrões e derrepente ele foi agredido por outra pessoa com uma cadeirada e começou a ser agredido por mais outras seis pessoas.

Gilmar avistou uma arma branca (faca) em cima de uma mesa, e desferiu golpes nas pessoas para se defender, reelatou. As duas pessoas feridas se tratam dos nacionais Luna Amorim Azulay e Lucas Alves dos Santos, foram atendidos e estão em observação no Hospital Municipal de Novo Progresso.

A GUPM ao comando do Sargento D. Silva juntamente com o Cabo Marcio foram até o local no momento, onde prenderam Gilmar Leal dos Santos em flagrante por tentativa de homicídio. O acusado chegou por volta das 17h40min desta segunda feira (26), na 19° seccional onde prestará esclarecimentos ao escrivão Jair e logo ficará a disposição do Judiciário.

